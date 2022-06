Covid-19 : Jean-Pierre Farandou invite les voyageurs et le personnel de la SNCF à "porter le masque dans les gares et dans les trains"

"Il faut protéger nos personnels, nos voyageurs, donc on est dans la logique d'une vive recommandation de porter le masque", indique Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, mercredi 29 juin sur France Inter, concernant le rebond de l'épidémie de Covid-19. Il invite les voyageurs et les équipes de la SNCF à "porter le masque dans les gares et dans les trains".

Selon lui, "c'est la meilleure manière de se protéger" même s'il "n'y a pas d'obligation". "On fait appel au sens civique des gens et à la protection mutuelle des uns par rapport aux autres", ajoute Jean-Pierre Farandou.

Face au regain de cas de Covid-19, la Première ministre, Elisabeth Borne a demandé, mardi 28 juin, d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun". La Première ministre, qui a réuni en visioconférence préfets de départements et directeurs des agences régionales de santé, a repris plusieurs des préconisations faites lundi par la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon.