Covid-19 : Jean Castex annonce la fin du couvre-feu et du port du masque en extérieur

Jean Castex s'est exprimé, mercredi 16 juin, au sujet des mesures sanitaires. "Le port du masque, en extérieur, ne sera plus obligatoire en France dès demain", indique le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en duplex depuis le palais de l'Élysée. Le masque restera toutefois obligatoire en cas de "forte densité de population" et "en intérieur". Par ailleurs, le couvre-feu à 23 heures prendra fin dès dimanche 20 juin, ce qui permettra aux Français de profiter de la fête de la musique le lendemain.

Retour à la vie normale

"La situation sanitaire de notre pays s'améliore, et elle s'améliore même plus vite que nous l'avions espéré", a déclaré le Premier ministre, Jean Castex, lors du conseil des ministres. Les Français pourront également profiter de l'Euro de football en toute sérénité, sans avoir à quitter les bars dès la fin des rencontres. "C'est plutôt bien de pas avoir le stress, en fait, de la limite de 23 heures, au moins, on sera plus tranquille", commente une jeune femme. Le gouvernement appelle toutefois à la vigilance, alors que certains variants du Covid-19 continuent de progresser.