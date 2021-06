Covid-19 : fin du port du masque en extérieur dès jeudi 17 juin

La situation sanitaire s'améliore en France. Le gouvernement a ainsi décidé d'accélérer le calendrier. Le port du masque ne sera plus obligatoire à partir de jeudi 17 juin.

Dès jeudi 17 juin, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Cette annonce surprise du gouvernement est vécue comme un grand bol d'air par les Français. "J'avais entendu le 30 juin, mais là c'est une très, très bonne nouvelle pour terminer la semaine", commente une passante, tandis qu'une autre confie se "sentir libérée". La France enregistre moins de 4 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, et près de la moitié de la population a reçu sa première dose de vaccin.

Des exceptions

Gare malgré tout à conserver un masque sous la main, car il restera obligatoire lors des regroupements, dans les files d'attentes, les tribunes de stade ou encore les marchés. Une vendeuse s'interroge sur cette exception. "Il y a plus de monde sur les restaurants derrière que dans notre marché, fait-elle remarquer. Dans les marchés couverts, peut-être, à la limite, parce qu'on est confiné dans un espace, mais là on est en plein air, donc je ne comprends pas". Sur la terrasse voisine, un serveur regrette lui aussi de ne pas pouvoir ôter le masque. "Je ne sais pas quand nous on pourra l'enlever, mais vite, ce serait gentil", confie ce dernier.