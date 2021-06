Covid-19 : fin du masque obligatoire en extérieur

Découvrir des visages et des sourires en se promenant dans les rues, c'est désormais possible. Dès jeudi 17 juin, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire. Dans les cours de récréation aussi, les enfants pourront jouer le nez à l’air. Mais il faudra toujours le porter dans les files d’attente, les stades ou les marchés et plus largement dans les lieux bondés. Un allégement des restrictions plus rapide que prévu. Le gouvernement a décidé d’accélérer à la lecture des derniers chiffres.

Fin du couvre-feu le 20 juin

"La situation de notre pays s’améliore, plus vite que nous l’avions espéré", a indiqué Jean Castex, le Premier ministre, mercredi après-midi. La France est sous la barre des 5 000 contaminations au Covid-19 par jour, considérée comme le seuil de maîtrise de l’épidémie. La fin du couvre-feu, prévue initialement le 30 juin, est avancée au dimanche 20 juin. Les Français pourront donc danser librement lors de la fête de la musique lundi.