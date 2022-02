Covid-19 : Olivier Véran évoque le cap des "1 500 patients en réanimation" avant d'enlever le masque en intérieur

Après avoir évoqué mercredi 17 février sur franceinfo la fin du masque en intérieur à la mi-mars, Olivier Véran précise les conditions dans lesquelles cette mesure pourra être appliquée. En déplacement à l'hôpital Larchet à Nice, le ministre de la Santé évoque désormais le "seuil des 1 500 malades du Covid-19 en réanimation" avant de pouvoir enlever le masque dans tout ou partie des lieux fermés, tel que les entreprises ou les transports en commun, rapporte France Bleu Azur.

>> Covid-19 en France : la fin du port du masque dans les lieux clos, annoncée pour la mi-mars, est-elle prématurée ?

"On pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et les enfants", a-t-il déjà dit sur franceinfo mercredi. Le ministre de la Santé a ainsi expliqué dans quelles conditions le masque pourrait être enlevé en intérieur. "Les conditions réunies, ça veut dire que l'hôpital est en état de fonctionnement normal, qu'on est plus obligés de déprogrammer des soins, que la charge sanitaire en réanimation, elle n'excède pas 1 000-1 500 malades, ce que nous disent les modélisations aujourd'hui, et ça veut dire que la circulation du virus se poursuit, mais qu'elle est très faible dans notre pays, ce que nous disent aussi les modélisations aujourd'hui", a-t-il précisé.

Ce jeudi, un peu plus de 3 100 personnes sont en soins critiques. Au rythme actuel de baisse du nombre de malades dans les services de réanimation, il faudrait atteindre la fin mars pour appliquer cette mesure.