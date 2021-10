Covid-19 : faut-il s'inquiéter du relâchement des Français concernant les gestes barrières ?

À l'entrée du marché couvert d'Antibes (Alpes-Maritimes), il est impossible de passer à côté de l'affiche indiquant l'obligation du port du masque. Pourtant, au milieu des étals, les clients sont bien peu à le porter. "Je ne sors pas beaucoup, alors je n'en ai pas trop besoin", confie une femme. Port du masque, distance de sécurité, lavage des mains... Les Français seraient-ils en train de se relâcher ?

"Les gens commencent à se dispenser du port du masque"

C'est une évidence pour un restaurateur installé au cœur du vieil Antibes, qui note un changement d'attitude de la part des clients. "Ils rentrent et ils ont perdu l'habitude, affirme Frédéric Rossi, propriétaire du restaurant "La Guinguette". Autant cet été, c'était systématique, mais là, on sent qu'au fur et à mesure, les gens commencent à se dispenser du port du masque." Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé que l'épidémie de Covid-19 n'était pas totalement derrière nous. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence est de 64 cas pour 100 000 habitants, soit 20 points au-dessus de la moyenne nationale.