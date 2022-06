Covid-19 : face à la 7e vague, les Français remettent le masque et se font tester

À Lille (Nord), mercredi 29 juin, peu d'habitants portaient un masque. Mais le rebond de l'épidémie de Covid-19 inquiète la population. "Je suis maman, et je vois bien que dans les écoles de mes enfants, on en parle un peu plus, et on refait les tests pour les enfants", confie une habitante de Lille. Dans la région, le taux d'incidence a augmenté de 55% en une semaine ; il dépasse ainsi largement le seuil d'alerte. Certains ont donc décidé de réadopter tous les gestes barrières.

La demande de tests explose

"Je remets le gel hydroalcoolique, le masque et je vais à la pharmacie pour faire le quatrième vaccin", affirme une Lilloise. Cette vigilance accrue a également été remarquée dans les pharmacies. Dans une officine de la ville, en quelques jours, la demande de tests a explosé. "Avant, on avait 10% de positifs, et on est passés à 25% de positifs", explique Geoffrey Vlemynckx, préparateur en pharmacie. En parallèle, le taux d'hospitalisation repart à la hausse.