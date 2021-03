Covid-19 : des masques de sport bientôt commercialisés ?

Alors que seuls les athlètes de haut-niveau sont autorisés à s’entraîner et à pratiquer le sport en compétition, les masques de sport sont très attendus par les amateurs. Plusieurs laboratoires, notamment au sein de grandes enseignes sportives s’attellent depuis plusieurs mois à la création de ces masques. De nombreux tests sont effectués pour optimiser une pratique du sport masquée. "C’est un projet qui a débuté en juin dernier, on va bientôt être à neuf mois de travail", explique Mathilde Geerts, chef de projet chez Décathlon. Pierre Gouineau, spécialiste de la course à pied, teste ainsi un prototype et fait part de son ressenti.

Adapté pour les départs groupés en plein air

"Au début on tenait cinq minutes, raconte Jérémie Mellet, responsable validation des projets innovation chez Salomon. Au fil du prototype, on gagne du temps, pour atteindre une heure à 12 km/h aujourd’hui." Les fabricants ne visent pas que les sports en salle. Ces masques pourraient être recommandés pour les départs groupés de compétitions de plein air.

Le JT

Les autres sujets du JT