Covid-19 : des gestes barrières de plus en plus absents du quotidien des Français

C. Weill-Raynal, France 3 Régions, D. Attal

Alors que les cas de Covid-19 augmentent en Europe, de nombreux Français se relâchent et assument leur relâchement. Toutes les tranches d'âge et toutes les régions sont concernées.

Sur un marché de Reims (Marne), l'ambiance est au rendez-vous, tout le monde est décontracté, y compris au niveau des gestes barrières. Lorsque les équipes du journal de France Télévisions demandent à certains passants s'ils portent toujours le masque, certains en rient. Beaucoup assument ne plus le porter, ou beaucoup moins qu'auparavant. À Paris, c'est pareil. Les règles de distanciation sont moins respectées qu'auparavant, notamment lors des regroupements entre amis.

Des risques qui grandissent en intérieur

Près de Limoges (Haute-Vienne), les thés dansants sont pleins de personnes âgées, qui profitent après des mois d'interdiction. Très peu de masques sont présents sur les pistes de danse. Certains assument le non-port du masque, mais estiment qu'ils font attention. Le manque de ventilation dans les lieux et salles fermées n'aide pas à la réduction possible des cas de Covid-19."Tous les endroits où on peut passer plusieurs heures sont des endroits à haut risque de contamination", explique le Dr Antoine Flahaut, épidémiologiste.