Covid-19 : de nouvelles mesures sanitaires prises dans les écoles en Belgique.

En Belgique, le gouvernement a décidé d’instaurer de nouvelles mesures sanitaires dans les écoles pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le pays. Depuis lundi 6 décembre, "le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans. Les classes doivent fermer dès que deux élèves sont testés positifs. Les activités périscolaires sont annulées et puis en maternelle et en primaire, les vacances ont été avancées d’une semaine. Elles débuteront le 17 décembre au lieu du 24", rapporte le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto, en duplex depuis Bruxelles dans le 23 heures de Franceinfo.

Des mesures qui peinent à convaincre

En ce qui concerne l’enseignement secondaire en Belgique, les cours passent "en mode alterné : la moitié de la semaine à la maison, l’autre moitié à l’école", annonce le journaliste. Julien Gasparutto explique que ces mesures ne sont pas très bien accueillies par la population. "Déjà parce que jusqu’ici, jamais le port du masque n’avait été imposé aux plus jeunes enfants de l’école primaire. Et puis, surtout, de nombreux parents, enseignants et même scientifiques estiment qu’il aurait mieux valu refermer les écoles tout de suite et pas attendre le 17 décembre. Pourquoi ? Parce que le nombre de contaminations se multiplie dans les écoles. Les classes ferment déjà les unes après les autres", souligne-t-il.