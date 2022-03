Covid-19 : entreprises et commerces se réjouissent de la fin du port du masque

Deux ans après le début de l'épidémie de Covid-19, il n'est plus obligatoire de porter le masque au bureau, en classe ni pour rentrer dans un commerce, à partir du lundi 14 mars.

Le sourire radieux, des coiffeuses de Bordeaux (Gironde) redécouvrent enfin le plaisir de travailler sans un masque sur le visage. Une cliente régulière ne boude pas son plaisir. Même soulagement dans une librairie à Lille (Nord), où l'on peut à présent déambuler sans son masque. L'occasion pour certaines de redevenir coquettes : une cliente se réjouit de pouvoir remettre du rouge à lèvres.



Redécouvrir le visage de ses collègues

Dans une entreprise parisienne, la fin du masque et le retour en présentiel permet aussi de redécouvrir ses collègues, ou même de les voir pour la première fois, comme pour Nicolas Devienne, arrivé dans l'entreprise il y a six mois. À quelques kilomètres, une entreprise organise son petit-déjeuner "Bas les masques". Pour tous, la fin de ces restrictions rime avec un jour de fête, qui célèbre la convivialité et la proximité retrouvées.