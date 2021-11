Covid-19 : comment lutter contre la cinquième vague ?

La situation sanitaire est inquiétante en France mercredi 24 novembre. Avec l’arrivée de la cinquième vague de Covid-19, les cas positifs sont en hausse. Face à cela, le gouvernement souhaite accélérer la campagne de vaccination. Au programme : une troisième dose de rappel pour, potentiellement, tous les adultes afin de pouvoir conserver un pass sanitaire valide. Pour le moment, seules les personnes de 65 ans et plus y sont contraintes avant le 15 décembre.

Les gestes barrières renforcées

La Haute autorité de Santé préconise une injection de la troisième dose de vaccin cinq mois après la deuxième et non plus six mois après comme c’est le cas actuellement. Un conseil qui pourrait être suivi par l’exécutif. Une autre mesure pourrait voir le jour : réduire la durée de validité des tests PCR et antigéniques de 72 heures à 24 heures. Cela pourrait inciter les six millions de Français qui n’ont reçu aucune dose à se faire vacciner. Enfin, les gestes barrières pourraient être renforcés avec notamment le port du masque généralisé dans les lieux publics, même en présence d’un pass sanitaire valide.