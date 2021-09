Covid-19 : bientôt la fin du masque pour certains élèves de primaire

Il ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Dès le 4 octobre, le masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire dans les départements où le taux d'incidence du Covid-19 est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants, comme l'a précisé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, mercredi 22 septembre. La nouvelle arrive jusque dans un centre de loisirs d'Angoulême, en Charente, un département actuellement peu touché par le Covid-19. Pour tous les enfants de primaire, c'est un soulagement, qu'ils expriment avec leurs propres mots.

Réactions contrastées

L'annonce est loin d'être anodine pour les parents. "Il y a sûrement des risques, mais je me dis que la population est de plus en plus vaccinée", glisse une maman. Si cette mesure prenait effet aujourd'hui, 31 départements seraient concernés. Dix autres sont sur la bonne voie : le taux doit être en dessous de 50 depuis cinq jours.