Covid-19 : avec la fin du masque obligatoire en extérieur, le sourire retrouvé

Des sourires, des visages visibles en entier : sans le masque sanitaire, qui n'est désormais plus obligatoire à l'extérieur, les rues ne sont plus tout à fait les mêmes depuis jeudi 17 juin. La joie d'une liberté retrouvée qu'il faut savourer pleinement. "Je crois que nous allons retrouver très vite les codes de la vie sans masque. (...) On va redécouvrir le pouvoir du sourire : le sourire que l'on fait, le sourire que l'on reçoit", assure le professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Bichat à Paris.

Certains restent prudents

Mais certains ont du mal à le quitter. "Je n'ai pas encore été vaccinée, donc j'estime que je préfère largement le porter", admet une passante. "Cela m'a économisé les rhumes, les grippes, les gastro-entérites", se ravit une promeneuse, qui portera le masque l'hiver prochain, même sans obligation. Toutefois, à l'extérieur, dans les endroits très fréquentés, le masque doit encore être porté. Il reste également obligatoire en extérieur sur les marchés ou dans les files d'attente.

