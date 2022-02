Covid-19 : allègement du port du masque dans les lieux qui accueillent du public

Lundi 28 février, les sourires étaient présents sur le visage de tous les enfants d'une école de Besançon (Doubs). Comme partout en France, les élèves peuvent désormais tomber le masque à la récréation et pendant les cours de sport. La nouvelle réjouit également les parents. "On est très content, comme ça, au moins, les enfants vont pouvoir être un peu plus libres et reprendre une vie un peu plus normale", témoigne la mère d'un élève.



Plus de masque au cinéma et dans les musées

Dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, le masque n'est plus obligatoire. La nouvelle est bien reçue dans un café à Marseille (Bouches-du-Rhône), où flotte comme un air de vie d'avant. Plus besoin de mettre son masque non plus pour aller au cinéma et dans les musées. "Cette question du port du masque à l'intérieur va moins se présenter dans une population majoritairement protégée par la vaccination", explique le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine).