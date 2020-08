Coronavirus : quelles sont les villes où le port du masque est obligatoire en extérieur ?

Face aux craintes d'une seconde vague, de plus en plus de villes rendent le port du masque obligatoire en extérieur. C'est notamment le cas des stations balnéaires. En Bretagne, Saint-Brieuc, Saint-Malo ou encore Quiberon l'ont instauré. La Rochelle (Charente-Maritime), Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Le Touquet (Pas-de-Calais) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) en ont fait de même. Des grandes villes ont également pris cette décision entérinée par les préfets : Lille (Nord), Strasbourg (Bas-Rhin), Troyes (Aube) et Orléans (Loiret) ont ainsi rejoint une liste qui s'allonge de jour en jour.

Une efficacité discutée

Scientifiquement, les spécialistes sont partagés sur l'utilité du port du masque en extérieur. On sait désormais que les microgouttelettes que l'on postillonne peuvent franchir une distance supérieure à un mètre, mais leur dilution semble rapide en extérieur. D'après les spécialistes, il faut être vigilant dans les lieux surpeuplés où nous sommes groupés comme les terrasses de café ou à la plage. Attablés à une terrasse de café, les Français ont tendance à enlever leur masque pour consommer, souligne le journaliste de France 2 Florent Boutet.

