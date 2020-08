Coronavirus : pas de report de la rentrée, le masque obligatoire à partir de 11 ans

Le masque sera l’accessoire tendance chez les ados puisqu’il va être obligatoire pour tous les collégiens et lycéens à l’intérieur des établissements. Un masque qui sera a priori à la charge des familles même si on murmure déjà dans certains établissements qu’il y aura des stocks pour ceux qui viennent de foyers plus modestes. Le masque sera aussi obligatoire pour tous les enseignants, sauf en maternelle, où il sera recommandé.

Des tests systématiques en cas d’enfant malade

La rentrée est donc maintenue partout sauf exceptions locales en raison de l’évolution de la crise sanitaire. Ce sera le 1er septembre, un mardi. La classe sera en présentiel, terminées la classe à distance et les récréations en solo. On va privilégier à nouveau les rapports sociaux entre les élèves. Enfin, ce protocole sanitaire qui s’applique a été élaboré en juillet, il y aura des tests systématiques en cas d’enfant malade dans les classes et ces dernières seront dédoublées si besoin.

Le JT

Les autres sujets du JT