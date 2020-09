Coronavirus : nouvelles mesures de prévention en Ille-et-Vilaine

Le masque est désormais obligatoire partout dans la ville de Rennes (Ile-et-Vilaine) depuis jeudi 10 septembre. Dans les prochains jours, ce sera dans les centre-villes de 42 autres communes de l’agglomération. La mesure durera au moins jusqu’au 30 septembre. La préfecture a aussi demandé aux bars et restaurants de fermer à une heure du matin.

33 écoles contaminés, dont un lycée

Il y a plus de cas de la Covid-19 dans le département. Le taux est passé à 98 cas positifs pour 100 000 habitants à Rennes. Les jeunes sont particulièrement concernés. 33 établissements scolaires ont déclaré des cas positifs. Mercredi, un lycée de 950 élèves a dû fermer. La capitale bretonne est passée d’un niveau d’alerte de deux à quatre. Il n’y a pas de saturation dans les hôpitaux. Il n’y a que six patients en réanimation sur toute la Bretagne. Mais les autorités sanitaires prendront des mesures plus restrictives si la situation ne s’améliore pas.



