Coronavirus : les masques sont-ils vraiment utiles pour lutter contre l'épidémie ?

Les masques sont-ils vraiment utiles pour lutter contre le Covid-19 ? "Au niveau d'une population, c'est indéniable. Ça ne se voit pas toujours dans les courbes, parce que par définition, on ne voit pas ce qu'il se serait passé si on n'avait pas eu les masques", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, mardi 8 décembre. Une étude réalisée en Ontario (Canada) où, lors de la première vague, le masque a été adopté progressivement, a ainsi démontré une réduction de 25 % des cas de contaminations au coronavirus grâce au port de cette protection.



Se méfier des lieux clos

"Bien sûr, c'est moins que le confinement, le télétravail, la fermeture des écoles, mais ce n'est pas négligeable", note le médecin. Mais le porte-t-on suffisamment bien ? "Aux États-Unis, on a interrogé dans 50 États 400 000 Américains. On s'aperçoit que 84 % portent le masque quand ils vont dans des commerces, et 40 % le portent surtout lorsqu'ils vont voir des proches. [...] Évidemment, il faut réduire le risque, se méfier quand on est à moins de deux mètres de quelqu'un, mais aussi quand on est dans des lieux clos avec d'autres personnes qui portent mal le masque."

