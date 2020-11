Coronavirus : les masques chirurgicaux lavables jusque dix fois ?

Peut-on finalement laver ses masques chirurgicaux ? Oui, selon une étude de l’association UFC-Que Choisir. Elle a testé trois modèles, achetés en parapharmacie et supermarché. Ils ont été passés à la machine et au sèche-linge avant d’être repassés à faible température. Et ils ont résistés. "Leur capacité de filtration et de respirabilité demeurait soit intacte, soit tout a fait satisfaisante pour l’usage qu’on en fait", explique Franck Attia, rédacteur en chef d’UFC-Que choisir.

Jusque dix lavages

C'est une bonne nouvelle néanmoins pour l’association de consommateurs. « Les conséquences financières pour les foyers, surtout ceux avec des enfants, sont évidentes, ajoute Franck Attia. On va pouvoir utiliser le même masque plusieurs fois, jusqu’à dix fois après lavage. […] Et ensuite pour l’environnement les masques chirurgicaux sont constitués de plastique non-recyclable, donc le fait de pouvoir les utiliser plusieurs fois, c’est toujours ça de fait et de pris pour l’environnement." Le président de la Sociéte francaise d’hygiène hospitalière, Bruno Grandbastien, rappelle quant à lui que les masques chirurgicaux sont uniquement "garantis à usage unique".

