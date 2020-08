Coronavirus : le port du masque sera obligatoire dans certaines zones extérieures de Paris "en début de semaine prochaine"

Selon nos informations, la préfecture de police de Paris doit encore définir précisément les zones où le port du masque sera obligatoire dans la capitale.

Ce sera effectif d'ici quelques jours. L'arrêté qui doit rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans certaines zones de Paris, pour lutter contre la propagation du coronavirus, sera publié "en début de semaine prochaine", a appris franceinfo, de source policière, jeudi 6 août. Le texte doit définir la liste des lieux extérieurs concernés par cette obligation.

La maire de Paris Anne Hidalgo avait formulé, mardi, au préfet de police de Paris Didier Lallement la demande de rendre le port du masque obligatoire dans certains lieux extérieurs de la capitale. Cela concernerait notamment les quais de Seine, les parcs, les rues commerçantes et les marchés découverts. Une fois l'arrêté pris, la capitale rejoindra donc d'autres grandes villes françaises qui ont d'ores et déjà rendu le masque obligatoire en extérieur dans certaines zones, comme Nice, Lille et Toulouse.

>> CARTE. Coronavirus : quelles sont les villes qui imposent le port du masque dans les rues ou sur les marchés ?

Pour l'heure, le port du masque est déjà obligatoire dans les lieux clos comme les transports en commun, les commerces, les lieux recevant du public, les marchés couverts ou encore les banques. Cette règle s'applique également dans les salles de sport, où il est toutefois possible d'enlever son masque "au moment de faire du sport", indique le ministère des Sports. Même chose dans les restaurants, où le masque peut être enlevé uniquement au moment de manger.