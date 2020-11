Coronavirus : le lavage des mains est-il trop négligé par les Français ?

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le lavage des mains est devenu un réflexe. Mais l'est-il encore aujourd'hui ? "De là à parler d'un relâchement, ce serait peut-être exagéré. C'est vrai qu'au début de l'épidémie, au mois de mars, quand on faisait une enquête chez les Français, on s'apercevait que 76% disaient se laver régulièrement les mains. Mais dès la mi-mai, on était plutôt aux alentours de 71%", rapporte le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, mercredi 18 novembre.

Ne pas se toucher le visage après avoir touché une surface

Le lavage des mains doit être régulier. "On le fait en sortant des transports en commun, par exemple, mais on oublie souvent de le faire avant d'aller à table ou en rentrant chez soi", note le journaliste. Ce geste barrière est pourtant important. "Si vous touchez une surface, après tout ce n'est pas grave, même si elle est contaminée, tant que vous ne touchez pas votre visage", poursuit Damien Mascret, qui rappelle que l'on ne doit pas oublier les pouces, le dos des mains ou encore le bout des doigts lors du lavage.

