Coronavirus : le détail des nouvelles restrictions en vigueur à Lyon

Ce sont notamment les chiffres inquiétants des hospitalisations qui justifient de prendre des restrictions dans le Rhône. 54 personnes sont actuellement en réanimation, soit deux fois plus qu’il y a trois semaines. Première mesure entrant en vigueur mardi 22 septembre : la limitation des rassemblements à 1 000 personnes maximum. La Foire de Lyon est donc annulée. Deuxième mesure : les rassemblements dans la sphère privée comme dans l’espace public sont réduits à dix personnes maximum.

Bars et restaurants épargnés

Troisième mesure : le port du masque, jusqu’à maintenant obligatoire à Lyon et Villeurbanne, il s’étend dans une dizaine de communes de la métropole lyonnaise. Enfin, les visites dans les Ehpad sont réduites à deux par semaine et par résident. Pour les bars et restaurants, pas de restrictions d’horaires, mais le préfet a assuré qu’il y aurait des contrôles pour vérifier que les gestes barrières sont bien respectés.





