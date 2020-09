Coronavirus : "Il faut porter les efforts sur les tests"

"Le masque est obligatoire dans les lieux confinés, c’est indiscutable. Il est fortement conseillé dans les zones où il y a beaucoup de monde. Même dehors en terrasse à discuter à plusieurs, il faut mettre le masque", estime le Dr Hamon sur franceinfo dimanche 6 septembre.

"Les personnes de plus de 11 ans sont contagieuses, selon ce qu’on sait. Le vrai problème, ce sont les tests. C’est anormal qu’on ait cinq jours d’attente pour faire un test, huit jours pour avoir un résultat. C’est là-dessus qu’il faut faire un effort", ajoute le médecin généraliste.

Raccourcir la quatorzaine, "un risque inutile"

"On constate qu’il y a beaucoup plus de cas, mais on teste infiniment plus de personnes. On a plus de 50% de cas asymptomatiques donc on a forcément plus de cas et les nombres d’hospitalisations et de réanimations augmentent très doucement. On ne peut pas s’empêcher d'espérer que le virus soit devenu plus doux, mais il faut continuer de mettre le masque, se laver les mains et respecter les distances", souligne-t-il.

"J’ai été malade, fiévreux et contagieux encore les 9e, 10e et 11e jour, donc je trouve qu’on joue avec le feu de vouloir raccourcir la quarantaine à sept jours. On prend un risque inutile", affirme le médecin. "Pour contenir l’épidémie, il faut porter les efforts sur les tests", insiste le Dr Jean-Paul Hamon.