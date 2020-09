Coronavirus : en Suisse, on peut tomber le masque à Bâle

C’est un contraste saisissant. A la frontière alsacienne, le port du masque sanitaire dans la ville de Bâle. Plusieurs cantons suisses ont fait ce choix. "Je suis choquée. On s’y est tellement habitué", réagit une Française dans les rues de Bâle. L’autodiscipline et le respect des gestes barrières sont privilégiés.

"Nous ne pouvons pas avoir des mesures drastiques pour l’économie et la gastronomie qui risqueraient de s’effondrer. On doit trouver le bon dosage", justifie Rolf Wirz, chargé de communication au département santé du canton. En Suisse, Bâle a été relativement peu touchée par la pandémie de la Covid-19 : 90 décès et 2 300 cas identifiés. Mais face à la propagation du virus ces dernières semaines, Les autorités ont néanmoins décidé d’imposer le masque dans les restaurants et les magasins.



