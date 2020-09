Coronavirus : de nouvelles restrictions à Paris

Les nouvelles mesures de restriction devraient concerner Paris. "La capitale fait l’objet d’une attention toute particulière parce que ce qu’on appelle le taux d’incidence, c’est à dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, a fortement progressé ces derniers jours et Paris ne devrait pas échapper, à son tour, à de nouvelles mesures de restriction", indique Guillaume Daret, en direct du palais de l’Élysée.

Les pistes envisagées

Parmi les mesures possibles, il y a l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ainsi que l’abaissement de la jauge de 5 000 spectateurs à 1 000 dans les grands évènements, ou encore l’interdiction de la vente d’alcool après 20 heures. L’interdiction de location de salles polyvalentes, notamment pour les mariages, est également en discussion. Le ministre de la Santé "devrait fixer le cap" durant son point presse mercredi 23 septembre et laisser ensuite "l’annonce des mesures concrètes" à la mairie de Paris et au préfet de police.

Le JT

