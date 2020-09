Coronavirus : comment choisir le bon masque ?

Sur certains marchés, les stands de masques s’invitent entre les fruits et légumes. Face à la multiplicité des choix, les Français s'interrogent. "Vu le mal qu’on a eu d’en avoir, d’un seul coup tout le monde en a, on se demande d’où ça vient", commente un passant. La répression des fraudes veille au grain. Elle a effectué 5673 contrôles durant le mois de mai, et donné 177 avertissements. Pour être sûr de leur efficacité, il faut qu’ils comportent le marquage CE. Il existe également une certification pour les masques en tissu, un logo "filtration garantie" rouge et bleu.

Les masques non homologués

La vente de produits non homologués n’est toutefois pas interdite. Dangereux ? "Un masque non homologué peut quand même avoir la fonction de vous garantir sur les grosses projections, (…) par contre ça ne vous garantit pas d’éviter le passage du plus petit aérosol", explique Fréderic Dionnet, directeur de l’institut de recherche CERTAM. Quant aux visières, elles ne protègent pas contre la Covid-19.

