Contrôles du port du masque au Nouvel an : "Nous allons cibler surtout les zones hautement fréquentées", précise la préfecture de police de Paris

Pour le Nouvel an 2022, la préfecture de police a mobilisé près de 9 000 policiers pour assurer la sécurité et faire respecter les mesures sanitaires mises en place.

Les contrôles de police sur le port du masque "peuvent avoir lieu partout", mais "nous allons cibler les contrôles surtout sur les zones qui sont hautement fréquentées" à Paris lors de la soirée du Nouvel an, a indiqué vendredi 31 décembre sur franceinfo le commissaire Laetitia Vallar, porte-parole de la préfecture de police de Paris.

Pour freiner l'épidémie de Covid-19, le port du masque est redevenu obligatoire sur la voie publique depuis ce vendredi dans Paris et une partie de l'Île-de-France. "L'objectif n'est pas de sanctionner. L'objectif est d'éviter les contaminations. Donc, on va surtout aller dans les secteurs où les gens se rassemblent, ont tendance à faire la fête pour aller contrôler dans ces endroits-là", a-t-elle expliqué.

Laetitia Vallar estime que la police a fait "énormément de pédagogie" jeudi en passant par les médias et en informant la population. Le temps de la sanction est venu : "Dès aujourd'hui, on pourra verbaliser à hauteur de 135 euros, mais on contrôlera surtout sur les zones particulièrement fréquentées", a-t-elle indiqué.