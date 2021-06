"C'est assez détendu du masque" : à Marseille, comme un air de relâchement des gestes barrières

À Marseille, le masque n'est plus obligatoire en bord de mer ou dans les parcs et jardins mais à vrai dire, dans les rues du centre-ville, la majorité des habitants ne le portent plus. Et les Marseillais sont plutôt honnêtes.

Le masque pour se protéger du Covid-19 sera-t-il obligatoire à l'extérieur cet été ? Selon Emmanuel Macron, cette mesure pourrait être levée dans les semaines qui viennent, de manière progressive et par territoire. En revanche, pour ce mois de juin, le ministre de la santé, Olivier Véran a confirmé que l'obligation reste de mise.

Pourtant, dans les rues de Marseille, on constate que les trois quarts des habitants ne l'ont pas. "Ce n'est pas faux", reconnaît un jeune homme, qui argumente : "C'est vrai que moi, dans mon entourage, ceux qui sont les plus à risque sont vaccinés. Il y a peut être un peu de relâchement par rapport à ça. Il y a trois mois, ce n'était pas comme ça."

Le masque est "dans la main"

Sur la place de l'Opéra, toujours le même constat. Un homme acquiesce : "On va dire que maintenant, les trois quarts des Marseillais l'ont comme moi : le masque est dans la main. Quand il y a du monde, on respecte pour entrer dans les magasins, et puis, quand on est seul comme ça dans une rue, qu'il n'y a pas de monde, je n'en vois pas la nécessité." Il sourit : "C'est assez difficile de faire plier les Marseillais. Même au Moyen-Âge, on n'y arrivait pas !"

"C'était assez respecté. Mais là, maintenant, il y a un relâchement parce qu'il y a l'été qui arrive et que je pense que les gens ont un peu marre." Un Marseillais à franceinfo

Alors, lorsque l'on part à la recherche de Marseillais qui portent le masque, on nous assure qu'il n'y en a pas beaucoup. "C'est assez détendu du masque, comme on dit, confie un habitant qui vit dans la cité phocéenne depuis cinq ans. Là, on vient de prendre la navette pour le Frioul, et sur le bateau, tout le monde n'avait pas le masque dans la queue. C'est moyennement respecté. Je pense que la plupart des gens se disent : comme les autres ne le font pas, je ne vais pas le faire. Mais moi, je le fais vraiment par politesse."

"À Marseille, il y a d'autres droits", lance une dame. Serait-ce l'esprit rebelle des Marseillais ? "Je crois, répond-elle en souriant. C'est vrai que dès qu'il y a une brèche, si on peut s'y engouffrer, hop on y va, on se lâche."

Étonnement des touristes

Alors forcément, lorsque l'on vient d'ailleurs, ça étonne. Ce Parisien l'a constaté : "Surtout, peu importe l'âge, que l'on soit vieux, jeune, tout le monde est comme ça et personne ne respecte."

"Je vous disais bonne chance pour trouver un Marseillais qui porte un masque", nous lance en rigolant un homme, cette fois-ci masqué. Il est venu de Strasbourg accompagné de son épouse. Et tous deux ont eu "un choc". Mais pourquoi le garde-t-il, son masque ? "Parce qu'on est cons, on est Alsacien !"