Belgique : mesures renforcées contre le coronavirus

La place principale d'Anvers (Belgique) est anormalement calme mardi 28 juillet dans l'après-midi. La population est contrainte à se reconfiner. Le masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics et la mairie impose un couvre-feu entre 23h30 et 6 heures. Les résidents sont tenus de rester chez eux. Un nouveau coup dur pour les bars et restaurants.

Des mesures bien acceptées par la population

Le télétravail redevient obligatoire et les salles de sport baissent le rideau pour au moins un mois avec un air de déjà-vu. Ces mesures sont globalement bien acceptées par la population. "Je pense que les mesures qui ont été prises sont un peu tardives", explique un habitant. Ces nouvelles contraintes ne concernent qu'Anvers car la province concentre la moitié des nouveaux cas enregistrés la semaine dernière en Belgique.

Le JT

Les autres sujets du JT