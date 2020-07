Masques obligatoires en lieux clos : la mesure est-elle respectée ?

Pour cette première matinée masquée, les clients sont venus massivement avec leur masque pour faire leurs courses lundi 20 juillet dans un hypermarché de Neufchâteau, dans les Vosges. "Beaucoup nous disaient d'ailleurs qu'ils avaient déjà pris l'habitude de le porter pour entrer dans les commerces. Beaucoup appelaient la mesure du port du masque obliagtoire de leurs vœux et sont donc plutôt contents. Nous n'avons rencontré qu'une seule personne qui ne comprenait pas la mesure, mais qui finalement s'y est pliée sans difficulté", explique lundi midi Aurélie Renard, en direct d'un hypermarché de Neufchâteau.

Masque obligatoire à partir de 11 ans

Une autre femme avait oublié son masque et a rebroussé chemin sans rechigner et même en s'excusant. "Le flou est plutôt sur le port du masque pour les enfants. Certains le portaient, d'autres ne le portaient pas. C'est encore à dimension variable. Côté direction, c'est le soulagement général, car porter le masque permet de mieux protéger le personnel et les clients", conclut la journaliste de France Télévisions.

Le JT

Les autres sujets du JT