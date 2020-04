Masques : faut-il tous en porter contre le coronavirus ?

Un pharmacien vient de recevoir une livraison très attendue : des masques chirurgicaux ou FFP2 que l’État lui demande de réserver aux soignants. Le grand public aussi veut s’en procurer. Le pharmacien n’a pas le droit de les leur vendre, alors il donne des conseils. Pas de masques pour tout le monde en France, quand plusieurs de nos voisins européens les rendent peu à peu obligatoires dans l’espace public. Depuis mardi 31 mars, les Autrichiens ne peuvent pas faire de courses s’ils n’ont pas de masque sur le nez. Les supermarchés en distribuent à l’entrée. En Asie, cette pratique est courante. L’expert chinois George Gao, directeur général du Centre chinois de contrôle et de préventions des maladies, met en garde dans une interview au journal “Le Monde”, estimant que les États-Unis et l’Europe ont fait une “grande erreur” en ne faisant pas porter de masques à leur population.



Les FFP2 à 91% efficaces contre le Sras

Alors, le masque est-il vraiment efficace pour se prémunir contre le Covid-19 ? Aucune étude n’a été faite sur ce virus très récent. Des chercheurs de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) avaient étudié l’efficacité des masques contre le Sras, un autre coronavirus. Elle était de 68% pour les masques chirurgicaux, 91% pour les FFP2. Le Covid-19 est encore méconnu des soignants. C’est pourquoi certains médecins réclament maintenant des masques pour tous. Interrogées mercredi, les autorités françaises persistent dans leur stratégie : réserver les masques aux soignants et aux malades. “On apprend qu’il y a 4 032 décès en milieu hospitalier. Nous n’avons pas encore de chiffre national concernant les décès dans les Ehpad”, indique le journaliste Léopold Audebert, en duplex du ministère de la Santé, à Paris. “Dans la région Grand Est, il y a 570 morts qui ont été annoncés depuis le début de l’épidémie, sans savoir s’il y a un lien précis ou non avec le Covid-19”, conclut-il, alors qu’on recense 509 décès dus au coronavirus dans les dernières 24 heures en France.





