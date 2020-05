Masques dans les avions Air France : "Si une personne ne se soumet pas à cela", elle risque d'être débarquée, assure un syndicat de personnels navigants

Le secrétaire général adjoint et porte-parole du Syndicat des navigants du groupe Air France, Olivier Lavielle, indique par ailleurs sur franceinfo que les voyageurs ayant une température supérieure à 38°C ne pourront pas entrer à bord de l'avion.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports dès le 11 mai, jour du déconfinement, et par conséquent aussi dans les avions, à cause de l'épidémie de coronavirus Covid-19. "Si une personne ne se soumet pas à cela", la procédure de "passager indiscipliné" pourra être lancée, allant d'un simple avertissement au débarquement du passager, explique le secrétaire général adjoint et porte-parole du Syndicat des navigants du groupe Air France, Olivier Lavielle, samedi 9 mai sur franceinfo. Par ailleurs, les voyageurs ayant une température supérieure à 38°C ne pourront pas entrer à bord de l'avion.

franceinfo : Refuserez-vous d'accepter à bord des avions des passagers qui ne seraient pas munis de masques ?

Olivier Lavielle : C'est une consigne, c'est une obligation, les gens doivent avoir un masque. De la même manière que les personnes auront un masque dans les transports en commun terrestres, ils doivent avoir un masque dans les transports aériens, et si une personne ne se soumet pas à cela et insiste pour ne pas s'y soumettre, alors on rentre dans une procédure qui existe déjà au sein de l'aviation civile, c'est une procédure dite de passager indiscipliné, donc un avertissement et ensuite, éventuellement, l'atterrissage de l'appareil dans un territoire x ou y pour le débarquement du passager incriminé.

Ne craignez-vous pas des mécontentements de voyageurs recalés à cause d'une température un peu trop haute ?

Ce sont surtout les personnels de vol qui vont devoir être préparés à cela parce que nous, a priori, quand les gens arriveront dans l'avion, ils auront déjà été filtrés selon ce qui a été dicté par le gouvernement et les différentes instances. Alors, effectivement, dans l'avion, les seules choses auxquelles on va devoir faire face, ce sont les passagers qui veulent prendre leurs aises, enlever le masque, etc., mais tout cela est prêt. En l'occurrence, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce que les entreprises mettent en place. En fait les entreprises privées et les services publics sont particulièrement prêts à ce monde d'après justement. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule inconnue, c'est la volonté des gens de vouloir jouer le jeu. C'est l'interrogation qui subsiste tant qu'on n'a pas affaire à notre public ou à notre clientèle. [Je dis aux passagers] 'jouez le jeu parce qu'il en va de votre santé et de la santé de vos proches, de la santé des gens avec qui vous allez être en contact. Moins vous jouerez le jeu et moins vous pourrez sortir de chez vous. C'est aussi simple que ça.' (…) Air France va les y aider d'ailleurs, puisqu'un système de SMS a été mis en place pour être fonctionnel dès lundi. On enverra un SMS à nos passagers pour leur dire 'vous devez venir avec un masque, vous devez vous équiper de telle manière, voici les règles telles que vous devrez les respecter à bord'.

Êtes-vous satisfait des mesures prises par la compagne Air France ?

Air France, je tiens à le dire parce qu'en tant que syndicaliste, on est toujours dans la critique, mais là, en l'occurrence, Air France a pris des mesures plus drastiques que ce qui est imposé par les différents gouvernements et les instances sanitaires, dès le début de la crise. Et aujourd'hui, on en est à prendre la température alors que ça ne nous est pas demandé, refuser l'accès à nos avions lorsque les gens auront de la température, l'accès aux gens qui ne seront pas équipés. Ce sont des choses qu'on ne nous a pas demandées, mais qu'on met en place par respect pour nos clients, par respect pour les salariés, par respect pour les destinations dans lesquelles on se rend.