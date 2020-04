Masques : collectivités locales et entreprises mettent la main à la pâte

Fournir des masques aux habitants, c’est devenu en France l’objectif de nombreux élus. Dans l’agglomération d’Amiens (Somme), chaque habitant va recevoir gratuitement un masque d’ici le 11 mai. L’agglomération a sollicité une dizaine d’entreprises locales pour produire 180 000 masques en tissu lavable. Un masque par habitant, c’est aussi l’ambition de l’agglomération de Dunkerque (Nord), qui a lancé un appel aux entreprises et aux associations. Des agents municipaux vont distribuer des kits à 500 bénévoles pour fabriquer des protections. Le coût de l’opération n’est pas encore chiffré.

770 000 masques distribués dans le Haut-Rhin

Les Hauts-de-France s’engagent à ce que chaque habitant puisse recevoir un masque, soit six millions de personnes. À Paris, la maire, Anne Hidalgo, veut équiper en priorité les plus fragiles. Deux millions de masques seront distribués d’ici la mi-mai, en priorité pour les plus de 70 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques. En France, l’initiative peut aussi venir de départements, comme le Haut-Rhin, qui a commandé 100 000 masques en lin à une manufacture. À terme, 770 000 unités seront distribuées gratuitement aux habitants du département, le plus touché par l’épidémie.

