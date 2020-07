Masque : quel budget pour les familles ?

M. Larguet, C. Pravaz, B. Poulain, K. Adda-Rezig, M.-E. Guidée, J.-M. Noel, P. Guény

Dans une pharmacie d’Achères, dans les Yvelines, le masque est devenu comme partout, un produit phare. Depuis vendredi 17 juillet, la demande est en augmentation. Mais dans cette pharmacie, on a choisi de rester raisonnable sur les prix. "On achète nos boites de masque 15 euros, et on les revend à 19 euros. On a décidé de ne pas faire peser aux ménages le poids du prix des masques", indique la pharmacienne Katia Haziza Blemus.

Des prix plafonnés

Pour les consommateurs, le masque est devenu une dépense non négligeable. Pour un masque chirurgical, le prix ne peut pas dépasser les 95 centimes d’euros l’unité. Les prix peuvent donc varier du simple au double. Résultat, le budget mensuel peut dépasser les 200 euros pour une famille de quatre personnes. L’Etat pourrait distribuer gratuitement des masques grand public aux plus précaires.

