Martinique : malgré la flambée des cas de Covid-19, la vaccination n’avance pas

En Martinique, où le confinement a fait son retour vendredi 30 juillet, le taux d’incidence reste extrêmement élevé, avec 1 068 cas pour 100 000 habitants. Malgré ce contexte, le taux de vaccination complète, lui, ne dépasse pas les 16,5%. En cause, la défiance d’une partie de la population.

En Martinique, la vaccination contre le coronavirus progresse très lentement. Comme beaucoup d’habitants, un vendeur de noix de coco de Fort-de-France, âgé de 70 ans, refuse toujours de se faire vacciner. Malgré la flambée de nouveaux cas sur l’île, l’homme préfère ses remèdes naturels aux vaccins. Les croyances populaires ou religieuses sont solidement ancrées et bien plus puissantes que les chiffres pourtant alarmants d’hospitalisation. "C’est un territoire qui a connu beaucoup de dengue, de zika chaque année, et qui est habitué à vivre avec tout ça", avance un Martiniquais.

Un passé chargé de scandales sanitaires

La Martinique est l’un des départements les moins vaccinés de France, avec 16% seulement de personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet. Dans un centre de vaccination, vide, le chef du service des maladies infectieuses ne cache pas son désarroi devant les rares volontaires. "La veille, on a eu 54 personnes qui sont passées aux urgences, toutes avec de l’oxygène, toutes très mal, c’est un vrai drame", se désole le Dr André Cabier. Pour lui, les raisons de la défiance vis-à-vis du vaccin sont aussi à chercher dans le passé de l’île, notamment le scandale du pesticide pour les bananes qui a empoisonné les sols antillais jusqu’au début des années 1990.