Martinique : les hôpitaux sont débordés face à l'afflux de patients Covid

C. Marre, T. Sokkan, F. Geoffroy, E. Sainte-Rose

Un homme de 65 ans, sans le moindre surpoids, est sorti du service de réanimation à l'hôpital de Fort-de-France (Martinique), mais pour entrer dans un autre service Covid. Les 31 lits en réanimation sont tous occupés. Les soignants doivent désormais gérer plus de patients qu'auparavant. Pour faire face à cet afflux, des médecins et personnels de la clinique Saint-Paul ont été réquisitionnés, et d'autres renforts sont formés en urgence.

Aucun patient vacciné

Les patients hospitalisés en réanimation sont âgés de la vingtaine à 70 ans, et aucun d'entre eux n'est vacciné contre le Covid-19, d'après Laura Daoud, médecin en réanimation. "Il n'y a que des Martiniquais dans les lits de réanimation, aujourd'hui", ajoute-t-elle. Près de 200 personnes atteintes du Covid-19 y sont hospitalisées. Selon les chiffres, qui restent toutefois à confirmer, trois seraient décédées.