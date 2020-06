Marseille : les apéros en plein air excèdent les riverains de certains quartiers

Aller au restaurants ou dans les bars, en terrasse, peut être une chose conviviale mais aussi bruyante pour les riverains. À Marseille (Bouches-du-Rhône) les habitants du quartier du Valon des Auffes n'en peuvent plus de voir chaque soir des centaines de personnes se rassembler autour du petit port. Dès 19h, on y commence à trinquer. On amène son propre pack de bières ou sa bouteille de vin pour un apéro en plein air entre amis. "Je trouve que les gens restent plutôt corrects avec les riverains", assure une participante un verre à la main.



"On est en train de craquer "

"Même après l'ouverture des bars on restera là, parce que ça ne va pas être trop ça avec les règles strictes qu'ils vont mettre", annonce un Marseillais. Mais pour les habitants du quartier, la soirée est très longue. "Vous voyez ce soir, on a droit à un barbecue sur les rochers, avec toutes les saletés qui vont aller à la mer. Il y a la musique jusqu'à pas d'heure. On est en train de craquer, je ne dors plus", confie Charles Cieussa, habitant du quartier.

Le JT

Les autres sujets du JT