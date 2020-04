Marne : un Antonov chargé de matériel médical a atterri

Une nouvelle commande privée de masques est arrivée dimanche 19 avril, à l’aéroport Paris-Vatry (Marne). “L’Antonov s’est posé aux alentours de 11h15. L’Antonov, c’est l’avion de tous les superlatifs. C’est tout simplement, le plus gros avion du monde”, explique Layla Landry, journaliste France Télévision en direct de l’aéroport. L’avion compte pas moins de six turboréacteurs et 32 roues.



14 millions de masques attendus

Celui qui a atterri contenait 150 tonnes de matériel médical dont des masques. “C’est une commande privée, mais, cet après-midi, 14 millions de masques moitié FFP2 et moitié chirurgicaux sont attendus”, ajoute la journaliste. Ceux-là ont été commandés par le gouvernement. “L’arrivée de l’Antonov, ici, est un événement. Et malgré ces circonstances si particulières, le directeur de l’aéroport de Vatry nous confiait ce matin son plaisir de voir un tel engin se poser sur l’aéroport.”