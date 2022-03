Mariages : la saison reprend de plus belle, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur

Jessy Evangelista a prévu de se marier durant l'été 2023. Il finalise son devis chez le traiteur. Son projet de mariage vire au parcours du combattant. "Aujourd'hui j'ai vu le onzième endroit, tout était pris avant, et déjà, ça commence sur 2024", explique-t-il. Depuis quelques semaines, les demandes de devis repartent à la hausse. Régis Favre, traiteur, est ravi, après deux années compliquées et une baisse de 70% du chiffre d'affaires.

Les demandes affluent

Même enthousiasme chez Alexia Charnod, fleuriste dans la banlieue de Mâcon (Saône-et-Loire). Elle est installée depuis plus de 20 ans. La saison des mariages a déjà débuté, et représente 15 à 20% de son chiffre d'affaires. Les prochains mois s'annoncent prometteurs. "On sent les gens plus mobilisés pour ça, ils ont envie de faire la fête, d'avoir de jolies fleurs pour leur mariage", dit-elle. Dans une boutique spécialisée de robes et de tenues de mariages, les plannings sont également bien remplis. "En ce moment, nous ne comptons pas nos heures", confie Jacqueline, couturière.