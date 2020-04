Manche : le Mont-Saint-Michel endormi pendant le confinement

Au Mont-Saint-Michel, dans la Manche, depuis le début de l’épidémie, les cris des goélands et des mouettes ont remplacé le bourdonnement des touristes. Une première, avec le confinement, pour ce monument qui recevait jusqu’à 30 000 visiteurs par jour. Parmi la trentaine de résidents du Mont, figurent une quinzaine de religieux.

Le tintement des cloches en hommage aux soignants

"Notre quotidien reste le même, en fait, c’est là qu’on voit que notre vie est vraiment rythmée par la prière, par le travail, par des choses toutes simples. Ça, ça reste, le cœur de notre vie est toujours le même. Par contre, on ne vit plus avec les autres, on n’a plus de visiteurs dans l’abbatiale. Elle est complètement vide. Le Mont est complètement vide", explique Sœur Ève-Marie. Chaque soir à 20 heures, avant que le Mont s’endorme, le son des cloches dans l’abbaye résonne dans tout la baie, en hommage aux soignants et aux familles touchées par l’épidémie.