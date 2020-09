Manche : l'hôpital d'Avranches demande du renfort dans la lutte contre le Covid-19

Cela n’a rien de nouveau : le personnel soignant et les hôpitaux sont à bout de souffle et éreintés après des mois à lutter contre le Covid-19. Face à l’hypothèse de plus en plus probable d’une seconde vague, l’hôpital d’Avranches (Manche) prend les devants et lance un appel aux volontaires. Ainsi, Agnès Reveillard, infirmière retraitée depuis deux ans, a revêtu sa blouse blanche pour prêter main forte.

Des infirmières dévouées

Elle n’a pas hésité une seule seconde. "Quand on est infirmière, on est infirmière à vie", estime-t-elle, déterminée à mettre la main à la pâte. Si l’hôpital n’est pas encore submergé, il reste vigilant. "Régulièrement, toutes les semaines, on a un petit peu plus de gens qui viennent de faire tester et un petit peu plus de gens positifs. Ça se traduit par un peu plus d’hospitalisations", juge Olivier Lerouge, directeur des soins.

