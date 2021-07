Malte : des adolescents en séjour linguistique bloqués sur l'île

D. Schlienger, R. Moquillon, C. Wormser, M. Beaudouin, F. Fontaine

Ils sont confinés à 2 500 kilomètres de leurs parents. Soixante adolescents français sont partis à Malte pour apprendre l'Anglais, mais des cas de Covid-19 ont été détectés dans plusieurs écoles de langue à Malte. Ces jeunes étudiants se retrouvent donc bloqués dans leur chambre d'hôtel après une quatorzaine obligatoire décrétée par les autorités. Ils se filment pour demander leur rapatriement à l'image de l'un d'entre eux : "Ce qu'on souhaite le plus c'est de rentrer chez nous en France parce que notre famille nous manque."

Un adolescent est confiné seul dans un studio

Les parents d'un étudiant ont demandé aux autorités un rapatriement alors qu'il est seul dans un studio et testé négatif, en vain. Les organismes de séjour linguistique disent faire leur maximum, mais ils doivent respecter la législation maltaise. La situation est suivie de près par le Quai d'Orsay et le consul de France sur l'île est allé rendre visite aux jeunes confinés le week-end des 10 et 11 juillet.