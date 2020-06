Malades sans mutuelle : la facture du Covid-19

La plaie est encore ouverte. C’est celle d’un fils qui a perdu son père, 74 ans, emporté par la Covid-19, après dix jours en service de réanimation à Paris, fin avril. L’hôpital vient de lui envoyer la facture, plus de 7 000 euros. La famille refuse de payer et souhaite rester anonyme. “Que mon père décède et recevoir une facture derrière, ça fait mal. C’est comme un petit couteau dans le dos”, témoigne le fils endeuillé.

Une famille qui ne peut pas financièrement faire face

Des frais correspondants aux restes à charge, non-payés par l’assurance-maladie. Faute d’une retraite suffisante, le père n’était pas couvert par une mutuelle. Son fils, actuellement au chômage partiel et sa mère, ancienne femme de ménage, n’ont pas les moyens de régler la facture.



