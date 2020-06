"Maintenant, les soignants, c'est vous" : le Pr Jean-François Delfraissy appelle les Français à "s'emparer" du coronavirus

Selon le président du Conseil scientifique, le port du masque, la distanciation entre les personnes et le lavage des mains "vont devenir des pratiques assez habituelles" en France.

"J’ai envie de dire aux Français qu’on a beaucoup applaudi les soignants, mais j’ai envie de leur dire : maintenant, les soignants, c’est vous, vous êtes vos propres soignants", a lancé Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, vendredi 5 juin sur France Inter, alors que l'épidémie de coronavirus est selon lui "contrôlée".

"Emparez-vous de cette maladie ! Ce n’est pas uniquement parce qu’il y a tel ou tel avis d’expert qui arrive. C’est vous, vos propres soignants. Faites attention à vous-mêmes, faites attention à vos proches", a-t-il ajouté.

"Le tout est qu'on ne relâche pas trop"

Alors que la deuxième phase du déconfinement a débuté mardi dernier, le professeur Jean-François Delfraissy a reconnu que les Français "se relâch[aient] un peu" face à l'épidémie de Covid-19. "Mais c'est normal, c'est humain. Le tout est qu'on ne relâche pas trop", a-t-il estimé, soulignant la nécessité de "conserver des mesures de distanciation".

"À mon avis, on va les garder d’ailleurs assez longtemps : le port du masque quand on est dans une zone publique et dans les transports, la distanciation de personne à personne, et le lavage des mains qui vont devenir des pratiques assez habituelles, comme elles le sont d’ailleurs dans un certain nombre de pays de l’Asie du Sud-Est", a-t-il expliqué.