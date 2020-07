Maine-et-Loire: le 14 juillet, Valérie Martin portera le drapeau des soignants

La cérémonie du 14-Juillet, qui aura lieu sur la place de la Concorde à Paris, mettra à l’honneur les militaires et les soignants. Valérie Martine est aide-soignante dans le Maine-et-Loire. Elle a été choisie pour porter le drapeau des soignants. “Pour être un bon soignant, il faut de la patience, je pense. Et être calme (...) il faut aimer les gens”, décrit Valérie Martin, en poste à Sainte-Gemmes-sur-Loire dans une maison d’accueil spécialisée.



Une première reconnaissance

“Il y avait dix hommes et dix femmes à pouvoir porter le drapeau et on m’a demandé si j’acceptais”, raconte-t-elle encore émue. Elle sera le porte-drapeau, mais aussi un peu porte-parole du secteur de la santé, en première ligne depuis le début de l’épidémie. Au-delà des applaudissements du grand public pendant le confinement, Valérie Martin estime que la valorisation des salaires annoncée est une première reconnaissance de la profession.