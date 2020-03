Ma vie de confinée. Histoire de guérisons

Un homme seul dans un escalator dans le métro parisien, le 31 octobre 2019. (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Dans le dictionnaire, un revenant, c’est quelqu’un qui revient après une période d'absence. Cela veut dire qu’on l’avait perdu, ou du moins qu’on avait cru le perdre. D’habitude quand on dit "je reviens", c’est tout de suite, dans cinq minutes, plus tard, on ne dit jamais "j’reviens" sans précision, sans date, sans durée. On revient des courses les bras chargés, on revient d’un rencard les mains vides, on revient au début, en arrière, sur ses pas, sur ses erreurs, on revient a la base.

Quand on est fort, quand on a gagné, on dit qu’on est revenu, on dit à quelqu’un qui a vaincu qu’il est revenu. 7 132 personnes sont revenues sont revenues du coronavirus depuis le 1er mars : c’est le directeur général de la santé qui l’a dit dimanche. On est lundi on a besoin d’espoir alors, à la radio, les revenants, ça s’écoute : c’est la voix de Monique et celle d’Henri, flambant vieux. Guéris. Ensemble et heureux, ils parlent a nos confrères de France 2. Celles d’Henri hospitalisé, Monique quelques jours après, dans la même chambre d’hôpital. Monique est revenue, trois jours après et c’était au tour d’Henri. Il y’a aussi Daniel dans les Ardennes. Octogénaire. Hospitalisé, lui aussi, Il est revenu.

Il y a le décompte des morts et le témoignage des revenants. Il faut entendre les deux, mais pour l'espoir retenir ce chiffre : 7 132 revenants, comme Daniel Monique et Henri au mois de mars. Et on souhaite au chanteur Christophe, entre autres, de lui aussi revenir.