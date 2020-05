Ma vie de confinée, dernier épisode, on fait le bilan ?

Une personne, la nuit, dans son appartement pendant le confinement. (ALEXIS SCIARD / MAXPPP)

J'ai toujours rêvé d’avoir mon propre best-of. Eh bien ce grand jour est arrivé. Enfin, c’est notre best-of à tous. Comme au retour de colo quand on regarde les photos, comme à la fin des vacances quand on est bien bronzé : c’est l’heure du bilan de ces presque deux mois de confinement.

Alors, qu’est ce qu’on a eu ? On a eu de la belle punchline de policiers face a une cliente qui sort pour acheter que du soda…

"Madame, vous prévoyez une gastro ou quoi ?" "Non" "Bon bah alors?" Ca m'a fait rire, mais c'est pas drôle. Des personnes sortent plusieurs fois par jour juste pr acheter des petites bricoles (ici du Coca...) Ou pour jouer au Kéno. Les autorités durcissent le ton @franceinfoplus pic.twitter.com/LUy5XP1yOM — Linh-Lan Dao (@ceruleeann) March 22, 2020

On a testé les apéros virtuels sans grand succès. On a aussi essayé les coupes de cheveux "faites maison", comme le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur ses enfants.

Bruno Le Maire souhaite que "les coiffeurs puissent rouvrir à partir du 11 mai" pic.twitter.com/zrmRZahsce — BFMTV (@BFMTV) April 16, 2020

Sans grand succès là aussi, on a tenté un grand retour à l’école en suivant des cours sur l’écran. Avec un peu de succès là je dois dire.

On a eu des rendez-vous ensemble à la télé. Harry Potter le mardi, Top chef le mercredi, Koh-Lanta le vendredi… On a attendu, entendu, redouté des discours, ça aussi c’était un rendez-vous tous ensemble à la télé. Ensemble on a aussi perdu Christophe.

De loin, partout, ensemble, tous loin, jamais aussi proche

On a renoué des amitiés, on s’est peut-être jamais aimé aussi fort d'ailleurs. On s’est fait un jardin. Sur le balcon, à l’intérieur de nous. On a cultivé, beaucoup. On a cuisiné, on s’est remis en question, on a oublié l’heure, perdu les jours, on a eu des réponses. On a fait corps avec l’ennui. On ne l’appelle même plus l’ennui.

On s’est dit c’est pas grave, on a créé, inventé, imaginé, on a compris qu’il y avait de belles choses à sortir de notre encéphale. On est devenu fou. On s’est déchiré, on a ri, on s’est réinventé. On a banni le jean, on a pensé à nous. On a tenu encore et encore. On s’est retrouvé. Dis, tu trouves pas qu’on est plus fort maintenant ?