Lyon, Nice : vers de nouvelles restrictions face à la hausse des contaminations

A Lyon (Rhône) et à Nice (Alpes-Maritime), de nouvelles mesures restrictives devraient être annoncées d’ici à samedi. Parmi ces mesures, l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes est évoquée. "S’il faut le faire, et que cela participe à contenir l’épidémie, alors on s’adaptera", témoigne un Lyonnais, jeudi 17 septembre.

De nouvelles mesures en vigueur dès la fin du week-end

Selon le ministre de la Santé, le virus circule à un niveau inquiétant dans ces deux grandes villes de France. On relève par exemple 150 cas pour 100 000 habitants en une semaine à Nice, et même 200 cas pour 100 000 habitants à Lyon. C’est quatre fois plus élevé que la cote d’alerte. Les préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes devront faire des propositions de mesures d’ici samedi, avec une application immédiate.

