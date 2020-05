Lyon : les transports en commun anormalement vides

Lundi 11 mai marque le début du déconfinement en France. À Lyon (Rhône), tout le personnel des transports en commun est mobilisé pour faire appliquer les nouvelles règles parmi lesquelles figure l’interdiction de prendre le métro démasqué. “On a demandé à ce que les cadres de l’entreprise, le personnel administratif, ainsi que toutes les fonctions supports soient volontaires pour accueillir et informer sur le terrain et faire appliquer cette règle du port de masque, qui est très importante”, explique Pascal Jacquesson, directeur général de Kéolis.



“Ça fait une sensation d’irréel”

Des mesures pour protéger et rassurer une clientèle qui ne se presse pas au sous-sol. “C’est totalement bizarre, inédit. On a l’impression d’être dans une autre dimension, il y a personne. On est tellement habitué à trouver le métro hyper chargé. Ça fait une sensation d’irréel”, témoigne une femme dans le métro.

